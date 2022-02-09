Алексей Березуцкий на последнем сборе будет наигрывать основной состав

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы в товарищеском матче над «Лонгбю» со счётом 3:2 поделился мыслями касательно планов «армейцев».

39-летний специалист для клубного медиа рассказал, что на последних сборах будет сделан акцент на игроков, которые будут вносить наибольший вклад для результата «армейцев» в матчах РПЛ.

«В товарищеских матчах уже будет наигрываться плюс-минус основной состав. Футболисты будут играть больше времени — по 75-90 минут».

Также, Березуцкий планирует уделить время для тактической подготовки команды.

Напомним, что на втором тренировочном сборе ЦСКА провёл три победных игры против датских клубов.