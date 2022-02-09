Им бы понедельники взять и отменить: Как в России выродился институт стыковых матчей

Недавно появилась информация, что в России могут быть отменены переходные матчи между Премьер-лигой и ФНЛ. В качестве причины указывается нехватка во втором по силе дивизионе страны клубов с подходящей для элитной лиги инфраструктурой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему действительно пришла пора отменить стыки.

Институт стыков на водоразделе между РПЛ и ФНЛ был введён во время переходного сезона-2011/2012. Тогда нам обещали кардинальное улучшение еврокубковых результатов благодаря синхронизации с топовыми национальными чемпионатами. Долгожданного прорыва не произошло, однако это уже другая тема.

Именно переходные матчи вводились с целью всколыхнуть интригу и повысить конкуренцию клубов в турнирной таблице. Чтобы середняки Премьер-лиги не чувствовали себя в безопасности от вылета заблаговременно и чтобы преследователи первых двух мест в ФНЛ не теряли мотивацию уже в середине первенства.

Однако прямо первые стыки оказались омрачены серьёзным скандалом. «Нижний Новгород» (не нынешний, а предыдущий) в дерби проиграл «Волге», и в том матче один из защитников «горожан» допустил грубую результативную ошибку. После этого «Нижний Новгород» слился с «Волгой», разговоры о чём ходили ещё раньше.

В 11 из 16 стыковых противостояний за период 2012 – 2019 годов успеха добивались клубы РПЛ, а представителям ФНЛ удача сопутствовала 5 раз. Наверное, в целом это объективно, поскольку чем выше лига, тем сильнее в ней должны быть футболисты. И интрига реально существовала, когда тот же «Оренбург» побеждал «Енисей» по пенальти.

Но, как это часто бывает в России, благая идея со временем выродилась в нечто некрасивое. Карантин 2020 года обнулил не только остаток сезона ФНЛ, но и стыки – футбольные власти не дали шансов подняться в классе занявшим третье и четвёртое места соответственно «Чертаново» и «Торпедо».

В 2021 году итоги ФНЛ оказались подведены по ещё более специфическому принципу. Завоевавший серебряные медали «Оренбург» не допустили РПЛ из-за недостаточной вместимости стадиона, «Нижний Новгород» проследовал в элиту напрямую с третьей строчки, а ставшая четвёртой «Алания» пострадала, опять-таки, из-за стадионного вопроса. «Балтику» (пятую) и «Торпедо» (шестое) в стыки не пустили.

Видимо, чиновники из РФС наконец-то решили положить конец этой вакханалии и оформить юридически то, что, по сути, уже произошло по факту – вычеркнуть переходные матчи из регламента. В стране, где три с половиной года назад был проведён, как нам говорят, лучший чемпионат мира в истории. Но в нынешних условиях это разумное решение – теперь в нашем футболе лицемерия станет чуть меньше. И за то спасибо.

Кирилл Иванцов