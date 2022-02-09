Налил воды, повторил тезисы и посулил бонусы: Как Дюков расхвалил закон о Fan ID

Накануне вышло интервью президента РФС Александра Дюкова, в котором он ответил на животрепещущие вопросы по Fan ID. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» комментирует речь главного чиновника российского футбола.

Главным лейтмотивом выступления Дюкова в прессе, как легко предположить, стала безопасность. Мы уже много раз слышали от видных депутатов, что паспорт болельщика наконец-то обеспечит её на стадионах, а теперь эта мантра прозвучала из уст первого российского футбольного лица. О безусловной важности безопасности говорит и верхушка российской федеральной власти. Так что Дюков повторил уже многократно озвученный тезис.

Экс-президент «Зенита» заявил, что введение идентификационного документа для посещения стадионов – инициатива правоохранительных органов. Можно подумать, что таким образом Александр Валерьевич снимает ответственность с себя и перекладывает её на МВД. Но так ли это? Дюков – президент РФС, которая является общественной организацией. Естественно, у правоохранительных органов в России вес куда больше.

Все слышали, что у нас в стране скоро будут внедрять электронные паспорта? Цифровизация объявлена чуть ли не религией, и практически все медийные чиновники её восхваляют, не делая акцент на её рисках. Вот и господин Дюков не выбивается из общего ряда руководителей, резюмируя, что цифровизация – безусловный приоритет России, а новый Fan ID – ещё более продвинутая система, чем применявшаяся на Кубке конфедераций и ЧМ-2018.

Руководитель Российского футбольного союза отказался формально делить посетителей стадионов на какие-либо категории типа «фанаты» и «семьи с детьми». Однако как же тогда быть с грядущим делением людей на тех, кто имеет паспорт болельщика и кто его не имеет? Дюков против того, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе. Но как же те, кто не хочет получать сомнительный документ, где будет собрана всякая-разная информация о человеке? Хотя бы из соображений безопасности персональных данных. Или такой безопасностью можно пренебречь?

Дюков попытался успокоить болельщиков, заявив, что отказы возможны только в случае определённых правонарушений того или иного лица в прошлом, и о причинах всем будет сообщаться персонально. Более того, оспорить данное решение можно будет через суд, и если отказ не был обоснован, виновные понесут ответственность. Что ж, складная речь, но только народ у нас не особо верит заверениям представителей власти, что всё будет исключительно в рамках действующего законодательства.

Александр Валерьевич знаком с опытом других государств и обращает внимание, что запрет на какие-то действия вроде посещения стадионов не является уникальной практикой. Вообще-то в других странах много чего происходит. Не будем уточнять, что именно Россия не перенимает из Западной Европы и США, но кое-что не перенимает. Так может, и другое перенимать не надо?

А коронным высказыванием господина Дюкова стала фраза о том, что принятый закон не содержит никаких деталей и не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Приехали, что называется. Это похоже на декабрьское заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что законы о повсеместном введении в России QR-кодов (отложенные, кстати, в долгий ящик) «не вводят никаких кодов» и «не ограничивают права граждан».

Призыв Дюкова называть Fan ID идентификационной карточкой, а не паспортом болельщика, это просто игра слов. От замены какой-то фразы синонимичной смысл её не меняется. В итоге можно констатировать, что президент РФС, образно говоря, налил воды, обозначив тезисно заученные преимущества новой системы, которая просто не может быть ошибочной.

Александр Валерьевич попытался задобрить болельщиков, упомянув о разрабатываемой программе лояльности, но основной посыл – твёрдость власть предержащих в этом вопросе (по крайне мере сейчас). И не Дюкову определять, будет Fan ID в РПЛ или же всё-таки не будет. Он здесь исполнитель. Решение примут в высоких властных кабинетах, а не в общественной организации, располагающейся в Доме футбола.

Кирилл Иванцов