​Эджуке рассказал, с какой проблемой столкнулся в Москве

Чидера Эджуке выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Нигерийский футболист ответил на вопрос по поводу трудностей, с которыми он столкнулся. Эджуке стал очередным иностранцем, пожаловавшимся на дорожное движение в российской столице.

«Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно», - высказался Эджуке для sport24.

Нигериец привёл пример, рассказав, что однажды его путь к барберу занял целых три часа. С тех пор Эджуке старается учитывать влияние пробок.

Если брать сезон 2021/2022, то Чидера Эджуке провёл в чемпионате России 18 матчей. Форвард забил четыре гола и отдал три голевых паса.