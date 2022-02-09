​Арбитр Карасёв прокомментирует футбольный матч

Известный российский рефери Сергей Карасёв выступит в роли комментатора. Работавший в прошлом году на матче за Суперкубок УЕФА судья прокомментирует южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом». Речь идёт о товарищеском матче, который команды проведут в воскресенье, 20 февраля.

О том, что Сергей Карасёв попробует себя комментатором, сообщается на страничке «Коммент.Шоу» в «Твиттере».

«Мы не уверены в законности сего действа, но товарищеский матч «Краснодар» - «Ростов» будет комментировать Сергей Геннадьевич Карасёв», - говорится в сообщении.

Чемпионат России возобновится уже в конце февраля.