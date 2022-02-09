​Эджуке ответил на вопрос, сталкивался ли он с расизмом в России

Существует стереотип, что в России проблема расизма стоит более остро, чем в других странах мира. Форвард ЦСКА Чидера Эджуке дал комментарий на этот счёт.

Отвечая на вопрос, сталкивался ли он с расизмом в России, Эджуке сказал: Ни разу! В России все крайне дружелюбны, и мне здесь комфортно. Я постоянно улыбаюсь!».

По словам Эджуке, который приводит на своих страницах sport24, Москва стала для его домом, и ему здесь нравится.

За полтора сезона в ЦСКА Чидера Эджуке провёл во всех соревнованиях 51 матч. На счету нигерийского нападающего девять голов и шесть результативных передач.