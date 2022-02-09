​«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ, забил даже Рассказов

В среду «Спартак» на сборах в ОАЭ проводил товарищеский матч с местным клубом «Лива». Игра проходила в закрытом формате без трансляции, но при этом «красно-белые» рассказывали о голах на своей страничке в «Инстаграме».

«Спартак» разгромил соперника с результатом 5:1. Автором дубля стал нападающий Шамар Николсон. Ещё по мячу на свой счёт записали Леон Классен, Даниил Денисов и Николай Рассказов. Как видим, за москвичей забивали даже защитники.

До первого официального матча в 2022 календарном году осталось не так много времени. Уже 26 февраля команда Паоло Ваноли будет сражаться против ЦСКА в главном дерби Москвы.