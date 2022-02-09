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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ, забил даже Рассказов

09 Февраля 2022 • 18:07 Комментировать
Спартак Москва
5:1
Лива
окончен

В среду «Спартак» на сборах в ОАЭ проводил товарищеский матч с местным клубом «Лива». Игра проходила в закрытом формате без трансляции, но при этом «красно-белые» рассказывали о голах на своей страничке в «Инстаграме».

«Спартак» разгромил соперника с результатом 5:1. Автором дубля стал нападающий Шамар Николсон. Ещё по мячу на свой счёт записали Леон Классен, Даниил Денисов и Николай Рассказов. Как видим, за москвичей забивали даже защитники. 

До первого официального матча в 2022 календарном году осталось не так много времени. Уже 26 февраля команда Паоло Ваноли будет сражаться против ЦСКА в главном дерби Москвы.

Протокол игры  
Спартак Москва 5:1Лива
(1:0) Николсон Шамар5'   
(2:0) Николсон Шамар12'   
(3:0) Классен Леон20'   
(4:0) Денисов Даниил24'   
(5:0) Рассказов Николай54'   
  60' (5:1)
 
09 февраля.

 

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Спартак Москва
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