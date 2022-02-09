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​В «Химки» перешёл бразильский защитник официально

09 Февраля 2022 • 16:53 Комментировать

«Химки» посредством своего официального сайта объявили о переходе в свои ряды защитника Бруно Вианы. 27-летний бразилец был арендован у португальской «Браги» на остаток сезона 2021/2022.

Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то можно заметить, что Виана также способен выступать на позиции опорного полузащитника.

Стоит сказать, что в 2021 году бразилец выступал на правах аренды на родине в составе «Фламенго».

После первой части сезона «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт 26 февраля – против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Брага трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Бруно Виана
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