«Химки» посредством своего официального сайта объявили о переходе в свои ряды защитника Бруно Вианы. 27-летний бразилец был арендован у португальской «Браги» на остаток сезона 2021/2022.

Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то можно заметить, что Виана также способен выступать на позиции опорного полузащитника.

Стоит сказать, что в 2021 году бразилец выступал на правах аренды на родине в составе «Фламенго».

После первой части сезона «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт 26 февраля – против «Динамо».