​«Спартак» проводит закрытый матч, известен состав

В эти минуты «Спартак» проводит товарищеский матч в ОАЭ против местного клуба «Лива». Игра стартовала в 16:00 по Москве и проходит в закрытом режиме без видеотрансляции. При этом «красно-белые» раскрыли состав и даже публикуют некоторые кадры в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Так, например, москвичи показали гол Шамара Николсона – ямаец открыл счёт в матче.

С первых минут Паоло Ваноли решил выпустить на поле таких игроков: Максименко, Денисов, Гапонов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Бакаев, Николсон.

Отметим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.