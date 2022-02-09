​ЦСКА вырвал победу над «Лонгбю»

Продолжая готовиться к возобновлению сезона, ЦСКА провёл товарищеский матч против «Лонгбю» из Дании. Команда Алексея Березуцкого отпраздновала победу со счётом 3:2. Голы в составе московских «армейцев» на свой счёт записали Иван Обляков, Антон Заболотный и Владислав Яковлев. Именно 19-летний Яковлев забил победный гол, причём случилось это уже на последних минутах.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда Алексея Березуцкого проведёт 26 февраля – против «Спартака» в дерби.