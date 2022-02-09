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​ЦСКА вырвал победу над «Лонгбю»

09 Февраля 2022 • 15:57 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Люнгбю
окончен

Продолжая готовиться к возобновлению сезона, ЦСКА провёл товарищеский матч против «Лонгбю» из Дании. Команда Алексея Березуцкого отпраздновала победу со счётом 3:2. Голы в составе московских «армейцев» на свой счёт записали Иван Обляков, Антон Заболотный и Владислав Яковлев. Именно 19-летний Яковлев забил победный гол, причём случилось это уже на последних минутах.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда Алексея Березуцкого проведёт 26 февраля – против «Спартака» в дерби.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 3:2Люнгбю
(1:0) Обляков Иван25'   
  31'Сёренсен Адам (1:1)
(2:1) Заболотный Антон43'   
  54'Медина Хесус (2:2) - автогол
(3:2) Яковлев Владислав89'   
Акинфеев ИгорьФернандес МариоФукс БруноМагнуссон ХёрдурБийол ЯкаОбляков ИванЗайнутдинов БактиёрМедина ХесусМухин МаксимЗаболотный АнтонЯзиджи Юсуф
Запасные: Боков ДанилаДивеев ИгорьДзагоев АланШайхутдинов ВладимирЯковлев ВладиславЭджуке ЧидераЩенников ГеоргийВасин ВикторНабабкин КириллТороп Владислав
Ибсен ФредерикГрегор ПаскальБьеллан АндреасВинтер КасперЙоргенсен КасперВестергорд МагнусГюткьяер ФредерикКнудсен ПетурКоструп МагнусZean DalueggeSebastian Koch
Запасные: Сёренсен Адам
09 февраля.

 

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