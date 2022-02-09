​Юри Алберто: «Учителя подшучивали, что меня зовут так же, как космонавта Гагарина»

Зимний новичок «Зенита» Юри Алберто высказался по поводу своего имени.

«Это имя вроде давали русским принцам правильно?» - спросил Юри у ведущего на видео, опубликованном на клубном канале «Зенита» в YouTube.

«Родители сказали, что выбрали имя из-за королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола. Мой отец – Карлос Алберто, а я стал – Юри Алберто», - высказался Алберто.

«Знал ли я о Юрии Гагарине? Конечно, я знал. В школе учителя подшучивали, говорили, что меня зовут так же, как космонавта. Иногда мне говорили: «Это Юрий Гагарин! Первый человек в космосе!» - сказал игрок «Зенита».