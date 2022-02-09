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Руй Витория после «Спартака» может снова трудоустроиться в Саудовской Аравии слухи

09 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать

Руй Витория в декабре оказался безработным – «Спартак» попрощался с португальским тренером спустя всего полгода сотрудничества. Теперь Витория может трудоустроиться в Саудовской Аравии. Журналист Руди Галетти пишет на своей страничке в «Твиттере» о том, что переговоры с Виторией ведёт «Аль-Ахли». Рую предлагается контракт на три года с окладом в 7 миллионов евро за сезон.

Стоит сказать, что Руй Витория уже работал в Саудовской Аравии. Ранее португалец занимал тренерское кресло в «Ан-Насре».

Напомним, «Спартак» под руководством Руя Витории плохо показал себя в первой части чемпионата и занимает текущее девятое место.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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