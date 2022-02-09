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ЦСКА назвал состав на спарринг с «Люнгбю»

09 Февраля 2022 • 13:37 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Люнгбю
1-й тайм

Московский ЦСКА сегодня, 9 февраля, проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Испании. Соперником «армейцев» будет датский коллектив «Люнгбю».

Тренерский штаб ЦСКА определился со стартовым составом команды на спарринг. С первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Акинфеев, Бийол, Фукс, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Мухин, Медина, Язиджи, Зайнутдинов, Заболотный.

Начало матча – 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

По итогам 18 туров РПЛ «армейцы» занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА ЛЮНГБЮ
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