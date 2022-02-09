ЦСКА назвал состав на спарринг с «Люнгбю»

Московский ЦСКА сегодня, 9 февраля, проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Испании. Соперником «армейцев» будет датский коллектив «Люнгбю».

Тренерский штаб ЦСКА определился со стартовым составом команды на спарринг. С первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Акинфеев, Бийол, Фукс, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Мухин, Медина, Язиджи, Зайнутдинов, Заболотный.

Начало матча – 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

По итогам 18 туров РПЛ «армейцы» занимают четвертое место в таблице.