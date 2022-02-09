Футбольный агент Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» высказался о возможном переезде в ЦСКА колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, правами на которого владеет аргентинский «Ривер Плейт».

«Мы работаем. К сожалению, я не могу говорить что-то более конкретное, но мы работаем сейчас активно», - сказал представитель футболиста.

ЦСКА может взять Карраскаля в аренду за 300 тысяч евро с правом последующего выкупа за шесть миллионов.

23-летний полузащитник выступает за «Ривер Плейт» с января 2020 года. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до конца 2024 года.