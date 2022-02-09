Форвард из Кабо-Верде Зе Луиш, поигравший в российской Премьер-лиге за московские «Спартак» и «Локомотив», определился с новым местом работы.

31-летний африканец продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Нападающий заключил трудовой договор с «Аль-Таавуном». Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте аравийского клуба.

Стоит отметить, что Зе Луиш присоединился к команде на правах свободного агента. Текущий сезон форвард начинал в «Локомотиве», однако 13 января было объявлено о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.