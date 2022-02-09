«Ростов» объявил об усилении атакующей линии. Ряды представителя Премьер-лиги пополнил нападающий Егор Голенков.

Как сообщается на официальном сайте «жёлто-синих», с 22-летним игроком подписано трудовое соглашение на пять лет. В «Ростов» он перебрался из чешской «Сигмы». В прошлом сезоне на счету Голенкова 18 забитых мячей и восемь голевых передач в 44 поединках во всех турнирах.

Егор является воспитанником футбольной академии самарских «Крыльев Советов». За первую команду форвард провел 52 встречи, отметившись 17 голами и восемью ассистами.

«Ростов» неудачно провел первую половину сезона РПЛ, команда идет лишь на 14-м месте в таблице.