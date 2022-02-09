ЦСКА арендует полузащитника аргентинского «Ривер Плейт»

Хавбек аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль в скором времени может стать игроком московского ЦСКА. Речь идет об арендном договоре, уточняет журналист Николо Скира. По его сведениям, 23-летний колумбийский футболист будет выступать за «армейцев» как минимум до конца сезона.

Однако если Карраскаль добьется до определенных рубежей (количество матчей/результативных действий), то «армейцы» должны будут выкупить его, и полноценное соглашение будет подписано до 2026 года. Согласно Transfermarkt, стоимость игрока составляет 6,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Карраскаль сыграл в 44 матчах, забив в них четыре гола и трижды ассистировав своим партнерам.