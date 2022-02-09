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Московское «Динамо» в ходе сбора в Турции сыграет пять матчей

09 Февраля 2022 • 00:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Динамо Тбилиси
10.02 11:00

Московское «Динамо» проводит сбор в Турции, и руководство клуба запланировало обширную игровую программу для этого тренировочного цикла. Они сыграют не менее пяти контрольных матчей, сообщает пресс-служба «Динамо». Первая встреча состоится уже в четверг, 10 февраля, соперником выступят футболисты из одноименного тбилисского клуба.

Эта встреча состоится в первой половине дня, в 11 часов, а вечером «бело-голубые» сразятся с «Сочи». В воскресенье, 13 февраля, «Динамо» сыграет еще один матч с латвийским клубом РФШ. Он начнется в 17 часов. О времени проведения еще двух матчей будет объявлено дополнительно.

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