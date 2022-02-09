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Вратарь сборной Ямайки Кнайт: «Уверен, что у Николсона получится заиграть в России» эксклюзив

09 Февраля 2022 • 00:16 Комментировать

Вратарь сборной Ямайки Амал Кнайт в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порадовался за соотечественника из «Спартака» Шамара Николсона.

Я знаю, что Шамар сегодня забил свой первый мяч за «Спартак», надеюсь, впереди еще много голов за «Спартак», для нападающего важно чувство уверенности.

Как вам игралось с Шамаром за сборную?

Прекрасно, все было прекрасно. Шамар - очень хороший футболист, настоящий профессионал. А еще он классный парень. С ним всегда было весело. Да, он не главный весельчак раздевалки, но всегда поддерживал шутки партнеров и не выпадал из коллектива. Жаль, его не было в наших последних матчах.

У него есть какое-то прозвище?

Не знаю, как его звали в «Шарлеруа», в сборной Ямайки мы называем его «Боза».  Его «Инстаграм», как вы знаете, называется также.

Как вы думаете, у него получится заиграть на самом высоком уровне?

Он силен в целом, хорошо двигается, борется, но полагается не только на свою уникальную физику, но и на интеллект. Кроме того, мне нравится его удар, он не такой сильный, но очень хитрый, говорю, как вратарь. Я уверен, что у него получится заиграть в России. Ему, конечно, будет проще, с учетом того, что он уже имеет опыт игры в Европе, многое уже знакомо. Николсон не останавливался на своем пути, так что и это испытание, которое выглядит сложным, ему по плечу. Уверен, Россия Шамара полюбит, а он ее.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Ямайки Шамар Николсон Амал Кнайт
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