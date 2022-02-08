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Лисакович: Мы все были шокированы уходом Рангника

08 Февраля 2022 • 22:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Гётеборг
10.02 14:00

Нападающий Виталий Лисакович не так давно покинул «Локомотив» и отправился в Казань, где будет защищать цвета «Рубина». Между тем не так давно он работал в «Локомотиве» с Ральфом Рангником - нынешним наставником «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист успел поработать в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. Как вспоминает белорусский футболист, уход Рангника стал настоящим шоком для него, как и для других футболистов клуба.

- Все удивились, это просто шок был, все для него делалось, под его видение, а он ушел. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором, - цитирует Лисаковича «Спорт-Экспресс».

Изначально контракт Рангника заключался сроком на три года, но отработал он всего лишь четыре месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Виталий Лисакович
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ГЁТЕБОРГ
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