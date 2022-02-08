​Мешков будет готовить судей в РФС

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о том, что Виталий Мешков, действующий арбитр категории ФИФА, возглавил отдел подготовки судей академии РФС. Задачи Мешкова и других специалистов отдела, куда вошёл ещё один действующий судья Евгений Турбин, предельно ясны – они будут обучать арбитров в рамках специализированных программ.

Ирина Баранова, возглавляющая академию РФС, в своём комментарии сообщила, что у Виталия Мешкова есть всё, чтобы преуспеть в новой роли. Баранова отметила, что арбитр состоит на хорошем счету в ФИФА и УЕФА.