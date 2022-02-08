Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мешков будет готовить судей в РФС

08 Февраля 2022 • 19:48 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о том, что Виталий Мешков, действующий арбитр категории ФИФА, возглавил отдел подготовки судей академии РФС. Задачи Мешкова и других специалистов отдела, куда вошёл ещё один действующий судья Евгений Турбин, предельно ясны – они будут обучать арбитров в рамках специализированных программ.

Ирина Баранова, возглавляющая академию РФС, в своём комментарии сообщила, что у Виталия Мешкова есть всё, чтобы преуспеть в новой роли. Баранова отметила, что арбитр состоит на хорошем счету в ФИФА и УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Виталий Мешков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Мешков будет готовить судей в РФС
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» расторгло контракт с Okko – источник
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Николсон забил первый гол за «Спартак»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» подписал Макарчука официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену 1
16:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» рассказали об условиях сделки по Игнатьеву
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Два защитника «Спартака» пропускают матч – в клубе назвали причину
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Спартак» - 1:3 (завершён) 2
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Видеотрансляция матча «Урал» - «Спартак» видео
15:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом», Мартинс – в основе
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил аренду Алипа
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Бывшая жена подала к Мамаеву иск на 269 млн рублей
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» Сафонова 1
Все новости
Рекомендуем