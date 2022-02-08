​«Динамо» расторгло контракт с Okko – источник

«Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с Okko Sport. Сервис должен был показать все контрольные матчи «бело-голубых» на зимних сборах, но ситуация изменилась. «Динамовцы» отказались от услуг Okko по причине срыва трансляции матча с «Партизаном», когда оборудование не выдержало погодных условий, передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Оставшиеся матчи «Динамо» можно будет увидеть на «Матч Премьер» и на клубном канале «бело-голубых» в YouTube.

Напомним, что после первой части чемпионата «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.