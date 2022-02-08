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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

08 Февраля 2022 • 18:13 Комментировать

Перед следующим сезоном стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут быть отменены. Об этом сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Причина, по которой «стыки» могут быть отменены, заключается в недостаточном количестве во втором по рангу дивизионе клубов, соответствующих элите по инфраструктуре.

Напомним, что в прошлом сезоне стыковых матчей не было, поскольку два клуба из ФНЛ не прошли лицензирование для возможности повышения в классе. Ещё годом ранее «стыков» тоже не было – из-за пандемии.

Стыковые матчи представляют собой матчи между представителями РПЛ (13 и 14 места) и ФНЛ (3 и 4 места).

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