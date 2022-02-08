​Стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

Перед следующим сезоном стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут быть отменены. Об этом сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Причина, по которой «стыки» могут быть отменены, заключается в недостаточном количестве во втором по рангу дивизионе клубов, соответствующих элите по инфраструктуре.

Напомним, что в прошлом сезоне стыковых матчей не было, поскольку два клуба из ФНЛ не прошли лицензирование для возможности повышения в классе. Ещё годом ранее «стыков» тоже не было – из-за пандемии.

Стыковые матчи представляют собой матчи между представителями РПЛ (13 и 14 места) и ФНЛ (3 и 4 места).