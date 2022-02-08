Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену

08 Февраля 2022 • 17:21 Комментировать

Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора «Рубина», дал комментарий по поводу полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Отвечая на вопрос, почему Хвича не был продан, Яровинский сказал: «Потому что этот интерес не сформировался в предложение».

По словам Яровинского, СМИ писали о будущем Хвичи больше, чем происходило на самом деле.

Директор «рубиновых» отметил, что интерес к Кварацхелии проявлял топ-клуб Бундеслиги и два топ-клуба АПЛ. Тем не менее, до предложения дело так и не дошло. «Рубин» был готов продать Хвичу при поступлении предложения, о чём говорил футболисту.

Также Яровинский высказался по поводу суммы, за которую «Рубин» готов продать 20-летнего Кварацхелию.

«Цена не изменилась - 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся», - сказал Яровинский sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Николсон забил первый гол за «Спартак»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» подписал Макарчука официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену
16:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» рассказали об условиях сделки по Игнатьеву
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Два защитника «Спартака» пропускают матч – в клубе назвали причину
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Спартак» - 1:3 (завершён) 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Видеотрансляция матча «Урал» - «Спартак» видео
15:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом», Мартинс – в основе
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил аренду Алипа
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Бывшая жена подала к Мамаеву иск на 269 млн рублей
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» Сафонова 1
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» победил «Портимоненсе» в товарищеской игре
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» назвали условия аренды Кучаева из ЦСКА
11:30 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Локомотив» – это не топ-клуб, из которого Зе Луиш мог бы спуститься в лондонский «Арсенал» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем