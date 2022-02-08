​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену

Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора «Рубина», дал комментарий по поводу полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Отвечая на вопрос, почему Хвича не был продан, Яровинский сказал: «Потому что этот интерес не сформировался в предложение».

По словам Яровинского, СМИ писали о будущем Хвичи больше, чем происходило на самом деле.

Директор «рубиновых» отметил, что интерес к Кварацхелии проявлял топ-клуб Бундеслиги и два топ-клуба АПЛ. Тем не менее, до предложения дело так и не дошло. «Рубин» был готов продать Хвичу при поступлении предложения, о чём говорил футболисту.

Также Яровинский высказался по поводу суммы, за которую «Рубин» готов продать 20-летнего Кварацхелию.

«Цена не изменилась - 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся», - сказал Яровинский sport24.