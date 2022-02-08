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​В «Рубине» рассказали об условиях сделки по Игнатьеву

08 Февраля 2022 • 16:52 Комментировать

Иван Игнатьев в зимнее трансферное окно перебрался из «Рубина» в «Крылья Советов». Самарцы арендовали форварда с правом выкупа.

Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора «Рубина», рассказал об условиях сделки.

По словам Яровинского для sport24, Игнатьев пошёл на понижение зарплаты, но не в три раза, как писали СМИ. Менеджер отметил, что «Крылья Советов» полностью взяли на себя заработную плату игрока.

Что касается суммы выкупа, то она близка в 2,5 миллиона евро, как сообщалось в прессе. Это подтвердил Яровинский.

В первой части сезона Иван Игнатьев ни разу не забил в 10 матчах за «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Иван Игнатьев трансферы футбола - зима 2022
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