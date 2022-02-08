​Бывшая жена подала к Мамаеву иск на 269 млн рублей

Бывшая супруга известного футболиста Павла Мамаева подала встречный иск к футболисту на сумму в 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Об этом рассказывает «РИА Новости».

По данным источника, в своём иске Алана ссылается на некое скрытое имущество, которое было оформлено на родителей футболиста. Алана считает, что эти деньги, будучи общим имуществом супругов, были потрачены против её воли.

Напомним, что Павел Мамаев и Алана разошлись весной прошлого года. Вскоре после развода футболист начал новые отношения и даже уже женился.

Добавим, что в зимнее трансферное окно Павел Мамаев перешёл в «Химки».