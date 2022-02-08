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​Семак отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» Сафонова

08 Февраля 2022 • 14:14 Комментировать (1)

Ходят слухи, что Матвей Сафонов в обозримом будущем может перейти в «Зенит». По поводу этой информации высказался рулевой питерской команды Серей Семак.

«Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал», - высказался Семак, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Зенита».

Также Сергей Семак отметил, что Станислав Крицюк точно не будет готов к играм против «Бетиса» в Лиге Европы, первая из которых пройдёт уже на следующей неделе. По словам тренера, он пока не знает, когда Крицюк вернётся в строй.

Напомним, что Станислав Крицюк не отправился с «Зенитом» на сборы в Португалию из-за коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак Станислав Крицюк Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
08 Февраля 2022 в 14:22
мля в Зените как всегда проблема с вратарями как ушёл Малафеев так до сих пор нет воротчика
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