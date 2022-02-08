«Зенит» победил «Портимоненсе» в товарищеской игре

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона. На тренировочном сборе в Португалии подопечные Сергея Семака провели контрольную встречу с командой «Портимоненсе».

Спарринг завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе российского коллектива отметились защитник Деян Ловрен, а также бразильцы Клаудиньо и Малком.

Ближайший официальный поединок петербургская команда проведет против севильского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 17 февраля.