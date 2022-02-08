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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Диего Коста – крутой футболист, но может разрушительно повлиять на «Зенит» или «Краснодар» эксклюзив

08 Февраля 2022 • 11:34 Комментировать

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход в «Зенит» или «Краснодар» 33-летнего бразильско-испанского нападающего Диего Косты, являющегося свободным агентом.

- На сегодняшний день Диего Коста остаётся очень крутым футболистом. Когда он играл за мадридский «Атлетико» и «Челси», то приносил этим командам победы и успехи. Несмотря на то, что ему 33 года, он наверняка всё равно амбициозен, и ему есть что доказывать. Переход игрока такого уровня в клуб РПЛ станет плюсом для российских любителей футбола и болельщиков.

Но здесь есть и риск – в таком случае авторитет и вес Диего Косты будет весомее, чем авторитет и вес главного тренера клуба. И нужно будет этот вопрос как-то решать. Когда в команду приходит игрок, превосходящий тренера по популярности и значимости, с ним надо налаживать межличностные отношения. Потому что если тот же Диего Коста пойдёт вразрез с позицией и философией тренера, это может подействовать на команду разрушительно, как было в «Анжи» с ЭтоꞌО.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Чемпионат России Диего Коста РПЛ
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