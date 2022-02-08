Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Локомотив» – это не топ-клуб, из которого Зе Луиш мог бы спуститься в лондонский «Арсенал» эксклюзив

08 Февраля 2022 • 11:30 Комментировать

Бывший защитник московского «Локомотив» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что кабовердинский экс-нападающий «железнодорожников» Зе Луиш может подписать контракт с «Арсеналом» из Лондона.

- Переход Зе Луиша в лондонский «Арсенал» практически невозможен. В России и Англии совсем разный уровень чемпионатов, и Зе Луиш по своему уровню недотягивает до АПЛ. Но это если смотреть на ситуацию с чисто профессиональной точки зрения. А так, конечно, в жизни может случиться всякое. Есть игра агентов, которые могут сделать неожиданный контракт футболисту.

Лучшим периодом в карьере Зе Луиша был тот, когда он выступал в «Спартаке». Там он выиграл золото чемпионата России, находился в хорошей форме и здорово помогал команде. Но сейчас он не стал сильнее. Возвращение Зе Луиша в РПЛ, когда он перешёл в «Локомотив», показало, что на международном рынке он не очень востребован. И «Локомотив», к сожалению, это не «Барселона» и не «Реал», то есть не топ-клуб, из которого, условно, можно было бы спуститься вниз в лондонский «Арсенал».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсенал Лондон Равиль Сабитов Зе Луиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» назвали условия аренды Кучаева из ЦСКА
11:30 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Локомотив» – это не топ-клуб, из которого Зе Луиш мог бы спуститься в лондонский «Арсенал» эксклюзив
11:26 · Россия. Премьер-лига
Мешков будет заниматься подготовкой молодых российских судей
10:19 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА хочет быть похожим на Месси
08:54 · Россия. Премьер-лига
Боярский назвал позицию, которую должен усилить «Зенит»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал, как его приняли старожилы ЦСКА
08:22 · Россия. Премьер-лига
Литвинов высказался о новом контракте со «Спартаком»
01:26 · Россия. Премьер-лига
Маслов благодарен «Спартаку» за поддержку
00:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил продление контракта травмированному Маслову
07 Февраля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Евгеньев согласился продлить контракт с московским «Динамо»
23:53 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал о трудностях во время первых дней пребывания в ЦСКА
23:20 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не получал официальных предложений по Кварацхелии
22:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» договорился о продлении сотрудничества с Литвиновым и Денисовым
22:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Динамо» Морозов вскоре подпишет контракт со словенским клубом 2
21:19 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – о Сафонове: «Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит» 3
Все новости
Рекомендуем