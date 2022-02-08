Бывший защитник московского «Локомотив» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что кабовердинский экс-нападающий «железнодорожников» Зе Луиш может подписать контракт с «Арсеналом» из Лондона.

- Переход Зе Луиша в лондонский «Арсенал» практически невозможен. В России и Англии совсем разный уровень чемпионатов, и Зе Луиш по своему уровню недотягивает до АПЛ. Но это если смотреть на ситуацию с чисто профессиональной точки зрения. А так, конечно, в жизни может случиться всякое. Есть игра агентов, которые могут сделать неожиданный контракт футболисту.

Лучшим периодом в карьере Зе Луиша был тот, когда он выступал в «Спартаке». Там он выиграл золото чемпионата России, находился в хорошей форме и здорово помогал команде. Но сейчас он не стал сильнее. Возвращение Зе Луиша в РПЛ, когда он перешёл в «Локомотив», показало, что на международном рынке он не очень востребован. И «Локомотив», к сожалению, это не «Барселона» и не «Реал», то есть не топ-клуб, из которого, условно, можно было бы спуститься вниз в лондонский «Арсенал».