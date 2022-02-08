Новичок ЦСКА хочет быть похожим на Месси

Новичок московского ЦСКА Хесус Медина, перешедший в московский клуб в январское трансферное окно, рассказал, за игрой каких футболистов любит наблюдать.

«Я пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Мне нравятся ди Мария, Силва и Месси. Стараюсь следить за ними, а потом отражать это в своей игре», - поведал парагвайский легионер в разговоре с клубной пресс-службой.

24-летний полузащитник пополнил ряды московского ЦСКА в январе, подписав с клубом контракт на три с половиной года. Предыдущим его местом работы был «Нью-Йорк Сити».