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Новичок ЦСКА хочет быть похожим на Месси

08 Февраля 2022 • 10:19 Комментировать

Новичок московского ЦСКА Хесус Медина, перешедший в московский клуб в январское трансферное окно, рассказал, за игрой каких футболистов любит наблюдать.

«Я пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Мне нравятся ди Мария, Силва и Месси. Стараюсь следить за ними, а потом отражать это в своей игре», - поведал парагвайский легионер в разговоре с клубной пресс-службой.

24-летний полузащитник пополнил ряды московского ЦСКА в январе, подписав с клубом контракт на три с половиной года. Предыдущим его местом работы был «Нью-Йорк Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лионель Месси Хесус Медина
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