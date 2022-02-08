Боярский назвал позицию, которую должен усилить «Зенит»

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский назвал позицию в команде, которую необходимо усилить. По его мнению, клубу стоит задуматься о приглашении еще одного голкипера. Ранее появилась новость о возможном трансфере Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Уже пора укреплять вратарскую позицию. Я не очень хорошо слежу за Сафоновым, но считаю, что нам нужна вратарская смена», - передает слова артиста «РБ Спорт».

По итогам первой половины сезона подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два балла. В 18 сыгранных поединках петербургский клуб пропустил 20 мячей.