Медина рассказал, как его приняли старожилы ЦСКА

Парагвайский полузащитник Хесус Медина, пополнивший ряды московского ЦСКА в зимнее трансферное окно, высказался об адаптации в «армейском» коллективе.

«Хорошие впечатления о команде, все очень добрые и открытые. Акинфеев и Дзагоев - старожилы с огромным опытом, они хорошо меня приняли. Мне очень приятно», - передает слова легионера пресс-служба клуба.

24-летний парагвайский вингер перешел в ЦСКА на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. Предыдущим местом работы Хесуса был «Нью-Йорк Сити», выступающий в МЛС.