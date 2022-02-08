Литвинов высказался о новом контракте со «Спартаком»

Талантливый хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов договорился о новом трудовом договоре со столичным клубом. Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2026 года. В интервью клубной пресс-службе 20-летний игрок прокомментировал сделку.

«Благодарю клуб за такую возможность. Хочу прогрессировать и помочь команде подняться как можно выше в РПЛ, а также добиться лучшего результата в Кубке России и ЛЕ», - цитирует полузащитника пресс-служба «красно-белых».

Руслан является воспитанником академии московского «Спартака». За первую команду он выступает с 2020 года. С того времени он поучаствовал в 20 поединках.

«Красно-белые» неудачно провели первую половину сезона в Премьер-лиге, занимая лишь девятое место после 18 туров.