Сафонов перейдёт в «Зенит», если какой-нибудь английский клуб не сойдёт с ума

Разговоры о возможном переходе Матвея Сафонова в «Зенит» идут давно, и ближайшим летом питерцы постараются осуществить этот трансфер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о потенциальном переходе вратаря сборной России.

В понедельник вновь поднялась тема возможного перехода Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Зенит». Честно говоря, этот трансфер выглядит настолько ожидаемым и логичным, что будет странно, если он вдруг не состоится.

У Матвея Сафонова контракт с «Краснодаром» истекает в июне 2023 года. Вратарю на днях исполнится 23 года, так что следующий договор кипера, скорее всего, свяжет его с клубом, где он проведёт лучшую часть своей карьеры. Сафонов – воспитанник «Краснодара», но, кажется, свой «долг» альма-матер он уже отдал сполна. Он помог клубу попасть в Лигу чемпионов, где бились «быки». Однако, кажется, что это пока потолок южан.

Задержаться в «Краснодаре» — это риск для Сафонова остаться навсегда в роли «первого парня на деревне». Наверняка вратарь сборной России хочет выступать в Лиге чемпионов и завоёвывать трофеи, но «быки» пока довольно далеки от нового попадания в главный еврокубок. В этом плане «Зенит» намного привлекательнее и перспективнее.

При этом питерцам нужен вратарь. Крицюк травмируется и не убеждает, Кержаков стареет, а из академии готового первого номера нет. Нет сомнений, что «Зенит» в текущей ситуации хочет подписать первого номера сборной России. Сафонов имеет правильный паспорт, он молод, надёжен. Пожалуй, для питерцев нет более подходящей кандидатуры. Лантратов и уж тем более Хайкин – слишком рискованные варианты для клуба, который хочет наконец-то выйти из группы Лиги чемпионов.

Учитывая контрактную ситуацию, «Краснодар» летом может стать перед необходимостью продать Сафонова. Отпускать его бесплатно в 2023 году – непозволительная роскошь в эпоху фейр-плей. Однако ближайшим летом едва ли стоит ждать «жирные» предложения по Сафонову из Европы. Топ-клубы вряд ли его позовут, так как голкипер не на виду, не выступает в еврокубках. Отпускать же в середнячок – это риск получить небольшую компенсацию. «Зенит» точно готов будет платить больше.

Вмешаться в историю может лишь какой-нибудь английский середняк. У местных клубов много денег, даже условные «Кристал Пэлас» или «Саутгемптон» могут выложить кругленькую сумму. Однако пока предпосылок к этому нет.

Возможно, в «Краснодаре» надеются на сборную России. Если подопечные Валерия Карпина пробьются на чемпионат мира в Катаре, то у южан будет возможность попробовать договориться с Сафоновым о джентльменском соглашении. Например, продлить контракт до 2024-го, но гарантированно отпустить летом 2023-го. В этом случае Сафонов будет иметь возможность показать себя на турнире в Катаре, чтобы получить-таки заманчивое предложение из Европы.

Тем не менее самым ожидаемым и самым очевидным продолжением карьеры для Сафонова является переход в «Зенит». Вместе с этим он получит хороший контракт, чемпионства, участие в Лиге чемпионов. В конце концов из Санкт-Петербурга тоже можно уехать в Европу, хотя пример Сердара Азмуна показывает, что сделать это не так-то просто, но шансы есть.

Роман Андреев