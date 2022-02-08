Кого из тренеров первым уволят во второй части сезона РПЛ

Первая тренерская отставка в календарном году получилась неожиданной – владелец «Краснодара» Галицкий решил попрощаться с Ганчаренко не сразу после завершения первой части сезона, а после празднования Нового года. Клубы РПЛ вовсю готовятся к старту второй половины сезона, и если кто-то из тренеров плохо подготовит команду, тоже рискует потерять рабочее место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных тренерах, которые находятся под прицелом.

Леонид Слуцкий («Рубин»)

В прошлом сезоне только ленивый не отмечал классную работу Слуцкого в Казани. И вот наступил сезон-2021/22. «Рубин» оказался в той же ситуации, что и до прихода Слуцкого. На зимний перерыв казанский клуб отправился на 10-м месте, имея 22 очка в активе. До еврокубков – 7 очков, до зоны переходных матчей – 3. Удручающе выглядит статистика xPTS (ожидаемые очки) – 17,39. Хуже только в «Уфы», «Нижнего Новгорода» и «Арсенала». Если в прошлом сезоне «Рубин» пропускал 1,1 гола в среднем за игру, то в этом – 1,5.

Трансферная кампания казанцев выглядит странно. У «Спартака» зачем-то купили Александра Ломовицкого, которому будет сложно конкурировать с Дрейером и Бакаевым. При этом заплатили солидные 1,5 млн евро. За Виталия Лисаковича отдали 1,2 млн «Локомотиву», хотя у того всего два гола в сезоне. А вот Деспотовича и Игнатьева отпустили. Слабые места «Рубин» не усилил, а значит, во второй части сезона РПЛ лучше не будет. Конечно, регулярные травмы и спад лидеров осенью серьёзно подкосили Слуцкого, но специалист не нашёл выхода из сложной ситуации.

Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Имея далеко не самый мастеровитый состав, первую часть сезона ЦСКА завершил на четвёртом месте – приемлемый результат, учитывая текущие обстоятельства. В пользу Березуцкого играет то, что он молодой специалист и руководство клуба готово терпеть. Любят Алексея и болельщики «армейцев». Главный тренер решил взять на подмогу брата Василия, которому тоже наверняка интересно, что же получится сделать после неплохой зимней селекционной работы. Юсуф Язиджи и Хесус Медина – классное усиление, которое может сделать ЦСКА сильнее.

Однако не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Не ограничиваемся турнирной таблицей, а смотрим расширенную статистику. Да, ЦСКА пропустил всего 16 голов в 18 турах – меньше всех в РПЛ, но xGA (ожидаемые голы) – 23,55. Чем не доказательство того, что «красно-синим» везло у своих ворот? ЦСКА набрал 30 очков (4-е место), но xPTS – только 23,94 (8-е место). Попадание в топ-3, конечно же, сохранит Березуцкому работу и надежды болельщиков на светлое будущее. Но что будет, если везение завершится, а новички не заиграют? Смена рулевого – первое, о чём подумают боссы ЦСКА.

Маркус Гисдоль («Локомотив»)

Ещё один клуб, набравший больше очков в копилку, чем заслужил: 28 баллов при xPTS – 22,35. Если ЦСКА сильно везло у своих ворот, то «Локомотиву» – у чужих. «Железнодорожники» забили 24 гола в 18 матчах, но показатель xG (ожидаемые голы) у них 16,98. Даже аутсайдеры «Ростов», «Уфа» и «Химки» создают больше опасности.

В «Локомотиве» крайними сделали нападающих – попрощались со Смоловым, Зе Луишем и Лисаковичем. На их место взяли Кухту из «Славии» (5 млн евро) и Изидора из «Монако» (3,5 млн). Прошлый раз Николича хоронили, но тот выдал невероятный результат. Сейчас тоже все ждут чуда, но напрасно. Состав у «Локомотива» ослаб, что сулит Гисдолю неприятности.

Владислав АВРАМЕНКО