Евгеньев согласился продлить контракт с московским «Динамо»

В самое ближайшее время 22-летний защитник Роман Евгеньев поставит свою подпись под новым соглашением с московским «Динамо». Его действующее соглашение рассчитано до лета текущего года, поэтому переговоры о новом трудовом договоре начались заблаговременно. При этом у футболиста были контакты и с представителями других клубов, но решение он все-таки принял в пользу своей нынешней команды, подтверждая поговорку, что «от добра добра не ищут».

Правда, как уточняет телеграм-канал Alexeev ньюз, не исключено, что Евгеньева для постоянной игровой практики отдадут в аренду. В «Динамо» постоянной практики у него нет - в текущем сезоне он сыграл в восьми матчах чемпионата из восемнадцати.