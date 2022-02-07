В агентстве прокомментировали интерес «Краснодара» к вратарю «Гремио» Габриэлю Грандо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Мы не комментируем факт переговоров наших клиентов, пока об этом не высказываются клубы. Но можем сказать, что Габриэль интересен многим командам, у него большой потенциал, и он уже сейчас хорош. Интерес из России? В том числе и оттуда, но повторюсь, ничего официального.

Ранее сообщалось, что «Гремио» готов продать 80% прав на Габриэля Грандо за 8 миллионов евро и еще 20% оставить у себя.

Сергей Румянцев