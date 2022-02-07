​Сборная России может провести товарищеский матч с клубом РПЛ

В конце марта сборная России будет бороться за билет на чемпионат мира 2022 года в стыковых матчах. Перенос одного тура Премьер-лиги позволяет команде Валерия Карпина лучше подготовиться к ключевым поединкам. Российская сборная может провести короткий сбор в Турции и даже сыграть там товарищеский матч против «Крыльев Советов». Об этом рассказывает «РБ Спорт».

Напомним, что в полуфинале «стыков» соперником сборной России станет команда Польши. Если команда Валерия Карпина победит, то в решающей игре за билет в Катар она сразится с победителем дуэли Швеция – Чехия. Полуфинал и теоретический финал российская сборная проведёт на «ВТБ Арене» в Москве.