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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сборная России может провести товарищеский матч с клубом РПЛ

07 Февраля 2022 • 18:44 Комментировать

В конце марта сборная России будет бороться за билет на чемпионат мира 2022 года в стыковых матчах. Перенос одного тура Премьер-лиги позволяет команде Валерия Карпина лучше подготовиться к ключевым поединкам. Российская сборная может провести короткий сбор в Турции и даже сыграть там товарищеский матч против «Крыльев Советов». Об этом рассказывает «РБ Спорт».

Напомним, что в полуфинале «стыков» соперником сборной России станет команда Польши. Если команда Валерия Карпина победит, то в решающей игре за билет в Катар она сразится с победителем дуэли Швеция – Чехия.  Полуфинал и теоретический финал российская сборная проведёт на «ВТБ Арене» в Москве. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России
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