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​«Спартак» рассказал, где и когда проведёт третий сбор

07 Февраля 2022 • 17:25 Комментировать

«Спартак», наконец, анонсировал третий зимний учебно-тренировочный сбор команды. Он получится достаточно коротким и пройдёт с 15 до 19 февраля. Местом проведения сбора станет турецкий Белек. Информация размещена на официальном сайте «красно-белых».

На сборе «Спартак» проведёт два контрольных поединка. 18 февраля команда Паоло Ваноли сыграет против «Нефтехимика», а 19 февраля – против казахстанского «Шахтёра». Оба матча не будут транслироваться. Такое решение принял тренерский штаб команды.

Первый официальный матч в 2022 году «Спартак» проведёт в 26 февраля – против ЦСКА на своём поле.

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Спартак Москва
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