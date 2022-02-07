​«Спартак» рассказал, где и когда проведёт третий сбор

«Спартак», наконец, анонсировал третий зимний учебно-тренировочный сбор команды. Он получится достаточно коротким и пройдёт с 15 до 19 февраля. Местом проведения сбора станет турецкий Белек. Информация размещена на официальном сайте «красно-белых».

На сборе «Спартак» проведёт два контрольных поединка. 18 февраля команда Паоло Ваноли сыграет против «Нефтехимика», а 19 февраля – против казахстанского «Шахтёра». Оба матча не будут транслироваться. Такое решение принял тренерский штаб команды.

Первый официальный матч в 2022 году «Спартак» проведёт в 26 февраля – против ЦСКА на своём поле.