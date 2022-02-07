Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу интереса питерской команды к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

- Появилась информация, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову. Что вы об этом думаете?

- Сейчас у «Зенита» действительно нет первого номера. Но голкиперы достаточно квалифицированные, по крайней мере, для внутреннего чемпионата. А по Сафонову могу сказать, что я приветствую приход любого российского футболиста в «Зенит». Это топовый клуб и хорошая возможность любому россиянину себя проявить больше, чем в любой другой российской команде.

- Сафонов подошел бы «Зениту» по своему уровню? Он сильнее, чем те вратари, которые сейчас есть в команде?

- Мне сложно оценивать вратарскую работу, потому что я смотрю на игру голкиперов, как обыватель. Многие нюансы я не понимаю. Визуальная картинка не может дать мне полной оценки его уровня и сопоставить с другими вратарями. На мой взгляд, они примерно одного уровня. Я считаю, что в «Зените» хорошие голкиперы, по крайней мере, для российского чемпионата.

- Но у Сафонова большой опыт. Он поиграл в еврокубках, в сборной России.

- Его плюс в том, что он молодой и уже в свои годы имеет за плечами опыт выступления и в российском чемпионате, и за различные сборные, и в еврокубках. То есть, у него присутствует и международный, и внутренний опыт, несмотря на молодой возраст.

- Пока непонятно, заиграют ли Хайкин и Лантратов на том уровне, который необходим «Зениту». Видите ли вы риски, если клуб доверит первую линию кому-то из этих вратарей?

- Прогнозировать очень сложно, пока этот факт не свершится. Это касается и полевых футболистов, даже уже поигравших. Чтобы человек себя проявил, нужно выйти в данный момент и в данном матче и сыграть удачно. А это не всегда получается даже у сильных и опытных футболистов. Руководству клуба тоже тяжело что-то прогнозировать. Они берут игроков по каким-то качествам, оценивают их, а как ребята себя проявят, даже они сами не знают.

- Пишут, что трансферная стоимость Сафонова, если продавать его в Англию, оценивается в 35-40 миллионов евро. «Зенит» не потянет такую сумму, тем более, он показывает в последнее время, что не намерен разбрасываться деньгами?

- Я считаю, что трансферная стоимость - это та сумма, за которую футболиста покупают. Пока игрок никуда не перешел, у него нет никакой стоимости. Если за него что-то предлагают – это его цена. А то, что пишут в Интернет – программах, где рассчитывают стоимость игрока, ничего общего с реальностью не имеет. Это все догадки и прогнозы. Есть много футболистов, которых оценивают в сто тысяч, например, а за них никто такую сумму никогда не предлагал. С чего она взялась, непонятно.

- Сафонов уже созрел для следующего шага в карьере?

- Да. Если не сейчас - потом уже будет поздно. В оценке футболиста важен год его рождения. Одно дело если ему двадцать лет, а другое – тридцать. Любят игроков помоложе. У них больше шансов. Им многое списывается. Если у футболиста наблюдаются какие-то недочеты, предполагается, что к тридцати годам их не будет. А если у игрока есть недочеты в тридцать лет, не очень хочется его приобретать.

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- Какой оптимальный возраст, чтобы попробовать свои силы за рубежом?

- Двадцать лет. Вы посмотрите, в топовых чемпионатах играют люди в 18-19 лет.

- Просто у нас принято считать, что сначала человек должен чего-то добиться в РПЛ, а потом уезжать.

- Я считаю, что если ты здесь ничего не добился, но тебя позвали в Европу – есть смысл поехать. Просто если ты ничего в России не добился, маловероятно, что тебя пригласят куда-то в Европу. На самом деле я считаю, что в двадцать лет многие игроки выглядят сильнее, чем в двадцать пять – двадцать семь.

- Как оцениваете укрепление «Зенита» в зимнее трансферное окно?

- Я не видел ни одной игры, поэтому мне трудно оценивать. Надеюсь на то, что это будет усиление. А давать оценки можно будет ни через месяц или два. Должно пройти какое-то время. К тому же я не знаю, какие у «Зенита» были проблемные места. Я смотрел чемпионат России и не видел их. Команда просто сильнее всех. Могут быть проблемные места для игры с мадридским «Реалом», но внутри чемпионата ни с одной командой не было такого, чтобы какое-то место оказалось проблемным.

Елена Григорьевкая