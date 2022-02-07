Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в стан «сине-бело-голубых».

«Я считаю, что для борьбы внутри российского чемпионата хватит и тех вратарей, которые есть у «Зенита» сейчас. Но любой приход российского футболиста в «Зенит» я расцениваю позитивно. «Зенит» - топовая российская команда, которая имеет возможность выступать в еврокубках. Переход в питерский клуб - рост для любого футболиста внутри России. Я положительно оцениваю такой возможный переход. Сафонов - молодой вратарь, при этом имеющий опыт выступлений даже в еврокубках. Это будет шаг вперёд для него, а для клуба это тоже позитивный момент. Я надеюсь, что от такого приобретения выиграют все.

Для Сафонова переход в «Зенит» будет вызовом. В «Зените» конкуренция будет выше, чем в «Краснодаре». Хотя относительно вратарей конкуренция создаётся искусственно. Если будет приглашён ещё один сильный вратарь, то конкуренция будет. Если другой вратарь приглашён не будет, конкуренция меньше. У вратарей специфика особенная, их меньше в команде. Но я думаю, что у «Зенита» всё просчитано: если Сафонов перейдёт, то он не будет сидеть на скамейке.

Я думаю, что Матвей - самый перспективный вратарь из россиян. Он уже смог себя проявить на разных уровнях. Ещё мне нравится Ломаев из «Крыльев», но он ещё не выступал на европейской арене. Поэтому тяжело оценивать. Думаю, много у нас хороших молодых вратарей, просто очень мало, кто из них играет и получает шанс. Из тех, кто играет, Сафонова можно отметить», - сказал Лепёхин.