«Динамо» снова прибыло в Турцию, где проведёт третий учебно-тренировочный сбор. Член тренерского штаба «бело-голубых» Андрей Воронин выбрал для поездки довольно необычный прикид. Он надел игровую футболку «Динамо» и даже гетры. Соответствующее видео пресс-служба москвичей показала в «Инстаграме».

«Андрей Викторович прилетел в Турцию раздать стиль и подготовить команду к сезону. Как видите, стиль он уже раздал», - говорится в подписи к короткой видеозаписи.

В комментариях появилось предположение, что Андрей Воронин проиграл желание в карты, и именно поэтому так оделся.

Напомним, что чемпионат России возобновится уже в конце февраля.