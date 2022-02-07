В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Диего Косте

Сегодня утром появилась информация об интересе петербургского «Зенита» к известному испанскому центрфорварду Диего Косте. Нападающий в интервью турецкой прессе сообщил, что получил предложение от «сине-бело-голубых».

По этому поводу высказался генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Это фейк», - ответил руководитель на вопрос журналиста «РБ Спорт».

Также сообщалось, что интерес к Косте проявляет еще один представитель РПЛ – «Краснодар».

В настоящий момент 33-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был бразильский «Атлетико Минейро».