«Зенит» сделал предложение звёздному форварду, поигравшему за «Челси» и «Атлетико»

В российский чемпионат может переехать известный нападающий, который поиграл в мадридском «Атлетико», лондонском «Челси» и сборной Испании. Речь идет о 33-летнем Диего Косте.

Как сообщается на страницах Ajansspor, опытный нападающий получил предложения от петербургского «Зенита» и «Краснодара». При этом на игрока также претендует стамбульский «Фенербахче», который считается фаворитом на испанца.

Последним местом работы Диего был бразильский «Атлетико Минейро», с которым Коста стал чемпионом страны. В январе нападающий расторг контракт с клубом и находится в статусе свободного агента.