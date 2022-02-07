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Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», но оправдывается им уже в третий раз»

07 Февраля 2022 • 10:17 Комментировать

Популярный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на послематчевое интервью экс-наставника сборной России Станислава Черчесова, ныне занимающего пост рулевого венгерского «Ференцвароша». Подопечные 58-летнего тренера потерпели крупное домашнее поражение со счетом 0:3 от команды «Пакш».

«Черчесов снова проиграл. Ничего, бывает. Но интервью после матча. Слово «проблема» он запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий. Старость?», - оставил пост Уткин в своем телеграм-канале.

Из-за вчерашней неудачи «Ференцварош» утратил лидерство в чемпионате Венгрии. После 19 туров команда занимает вторую строчку, отставая от первого места на два балла.

Черчесов занял пост рулевого венгерского гранда в декабре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Василий Уткин Станислав Черчесов
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