Классон: «Краснодар» наберёт ход к возобновлению сезона»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал интервью после контрольной встречи со шведским «Хеккеном» на тренировочном сборе. «Быки» отпраздновали минимальную победу со счетом 2:1.

«Нам противостоял довольно серьезный соперник. В этом матче где-то не играли с нужной скоростью. Нам нужно еще время. Тренировки проходят хорошо, к началу сезона наберем ход», - приводит слова скандинавского легионера пресс-служба клуба.

Напомним, что на зимний перерыв краснодарская команда ушла на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Совсем недавно в клубе поменялся главный тренер – вместо белоруса Виктора Ганчаренко руководить командой будет немец Даниэль Фарке.