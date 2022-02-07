Фарке оценил игру «Краснодара» в матче с «Хеккеном»

«Краснодар» провел товарищеский поединок против шведского «Хеккена» на тренировочном сборе. Российский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:1. Своими впечатлениями от спарринга поделился новый главный тренер команды Даниэль Фарке.

«У нас было 11 дней на подготовку. Я доволен, как мы провели игру, как строили атаки и как перевернули ход матча. Доволен результатом», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Фарке занял пост рулевого краснодарского коллектива в минувшем месяце. Он сменил в команде белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Первый официальный матч во второй части сезона «быки» проведут против столичного «Локомотива» 27 февраля.