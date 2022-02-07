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Фарке оценил игру «Краснодара» в матче с «Хеккеном»

07 Февраля 2022 • 08:34 Комментировать
Хеккен
1:2
Краснодар
окончен

«Краснодар» провел товарищеский поединок против шведского «Хеккена» на тренировочном сборе. Российский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:1. Своими впечатлениями от спарринга поделился новый главный тренер команды Даниэль Фарке.

«У нас было 11 дней на подготовку. Я доволен, как мы провели игру, как строили атаки и как перевернули ход матча. Доволен результатом», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Фарке занял пост рулевого краснодарского коллектива в минувшем месяце. Он сменил в команде белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Первый официальный матч во второй части сезона «быки» проведут против столичного «Локомотива» 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниэль Фарке
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