​Жена Березуцкого прокомментировала слухи о трудоустройстве в ЦСКА

Накануне в прессе появилась информация о том, что Ольга Березуцкая, супруга Василия Березуцкого, может получить работу в ЦСКА. Сообщалось, что вторая половинка члена тренерского штаба московских «армейцев» может стать ведущей клубного ТВ.

Сама Ольга Березуцкая высказалась по поводу слухов.

«Никаких официальных предложений по работе мне не поступало. Всё, что я пишу у себя в «Инстаграме», - это моё искреннее желание узнать реальные потребности болельщиков и помочь родному клубу», - высказалась Березуцкая, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Отметим, что ЦСКА на текущий момент готовится к возобновлению сезона на зимних сборах. Ближайший официальный матч команда Алексея Березуцкого проведёт в субботу, 26 февраля.