В субботу «Уфа» в рамках подготовки ко второй части сезона проводила контрольный матч против латвийского клуба «Лиепая». На игре присутствовали Валерий Карпин и Михаил Галактионов, являющиеся тренерами соответственно национальной и молодёжной сборных России. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.
На текущий момент «Уфа» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть в зоне прямого вылета. Первый официальный матч в 2022 календарном году команда Алексея Стукалова проведёт 27 февраля против «Ахмата».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин и главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов посетили вчерашний матч «Уфы» с ФК «Лиепая»— ФК УФА (@UfaFc) February 6, 2022
Обзор матча: https://t.co/5c0GPzM8Dkpic.twitter.com/g0Rqsf3RYf
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