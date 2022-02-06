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​Карпин и Галактионов посетили матч «Уфы» фото

06 Февраля 2022 • 18:20 Комментировать

В субботу «Уфа» в рамках подготовки ко второй части сезона проводила контрольный матч против латвийского клуба «Лиепая». На игре присутствовали Валерий Карпин и Михаил Галактионов, являющиеся тренерами соответственно национальной и молодёжной сборных России. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

На текущий момент «Уфа» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть в зоне прямого вылета. Первый официальный матч в 2022 календарном году команда Алексея Стукалова проведёт 27 февраля против «Ахмата».


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Уфа Михаил Галактионов
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